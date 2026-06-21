Google представила умную колонку Home Speaker

Компания Google выпустила в продажу умную колонку Home Speaker, которая первой из устройств производителя заточена под работу с ИИ Gemini. Новинка может похвастаться голосовым ассистентом Gemini for Home с пониманием естественного языка, адаптацией к обычной речи, десятью новыми голосами на выбор, поддержкой исправления во время запроса и возможностью выполнения сложных многоэтапных сценариев.

Устройство оснащается 58-мм широкополосным динамиком с всенаправленным 360-градусным воспроизведением звука, поддержкой объединения двух колонок с приставкой Google TV Streamer, тремя дальнодействующими микрофонами с системой обработки сигнала, корпусом объемом 0,4 кг, сенсорными элементы, физическим переключателем микрофона, четырьмя расцветками, 4-ядерной платформой Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц и встроенным нейронным процессором, 1 ГБ ОЗУ LPDDR4, 4 ГБ флеш-памяти eMMC, а также поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 и Thread 1.3. Цена колонки составляет 100 долларов.

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