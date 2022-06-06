Представлен системная плата Biostar B660T-SILVER

Компания Biostar Microtech International пополнила ассортимент материнских плат моделью B660T-SILVER, которая представляет типоразмер Mini-ITX с размерами 170:170 мм. Это делает её подходящей для создания компактного ПК. Новинка характеризуется набором логики Intel B660, поддержкой чипов Intel Core 12-го поколения в исполнении LGA1700 (Intel Alder Lake), двумя слотами для модулей ОЗУ DDR4-1866/…/5000+(OC) (до 64 ГБ в сумме), двумя разъемами M.2 для твердотельных накопителей 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 х4, четырьмя портами SATA 3.0, разъёмом PCIe 5.0 x16 для дискретной видеокарты, звуковым кодеком ALC1220 стандарта 7.1, сетевым контроллером Realtek RTL8125B (до 2,5 Гбит/с), гнездами для антенны Wi-Fi, разъёмом PS/2, интерфейсами HDMI и DP, четырьмя портами USB 3.2 (Gen2) и двумя USB 2.0, а также аудиоразъемами. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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