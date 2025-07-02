Представлен складной смартфон HONOR Magic V5

Компания HONOR объявила о выпуске складного смартфона Magic V5, который получил заднюю ударопрочную панель из аэрокосмического волокна. Новинка характеризуется корпусом толщиной 8,8 мм и массой 217 граммов, аккумулятором ёмкостью 6100 мАч и 5820 мАч в зависимости от версии, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок соответственно, топовой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite c графическим адаптером Adreno 830, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, титановой системой охлаждения VC Cicada Wing, 7,95-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2352:2172 точки и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, 6,43-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 точек и яркостью 1300 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерами разрешением 20 Мп с автофокусировкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP58/IP59. Смартфон оценен на китайском рынке в эквивалент 1255 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.

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