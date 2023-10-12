Представлен складной смартфон Honor Magic Vs2

Компания Honor пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Magic Vs2, которая оценена в 960 и 1055 долларов за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется корпусом из титанового сплава массой 229 граммов, толщиной в разложенном виде 5,1 мм и в сложенном 10,7 мм, ультратонкими петлями из титанового сплава, 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, 7,92-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и частотой обновления 120 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, фирменной оболочкой MagicOS 7.2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, а также тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив).

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