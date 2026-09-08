Представлен складной смартфон Xiaomi 18 Fold

Внутренний складной экран имеет диагональ 7,58 дюйма и разрешение 2364х1672 пикселя, а внешний дисплей получил диагональ 5,38 дюйма и разрешение 1168х1712 пикселей. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц, соотношение сторон 2:1 и пиковую яркость до 4000 нит. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с содержанием кремния 20%, он поддерживает проводную зарядку мощностью до 67 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Кроме того, Xiaomi 18 Fold работает под управлением HyperOS 4 на базе Android 17. Это довольно необычный подход, так как далеко не всегда смартфоны данного производителя получают самую свежую версию операционной системы. Тем более, что речь идёт о складном смартфоне — зачастую с этим форматом у производителей возникают определённые трудности. Но, с другой стороны, у Xiaomi получилось неплохо.