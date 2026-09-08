Представлен складной смартфон Xiaomi 18 Fold

Компания Xiaomi сегодня представила свой первый широкоформатный складной смартфон Xiaomi 18 Fold, опередив Apple ровно на два дня. Новинка выполнена в том же форм-факторе, что и ожидаемый iPhone Ultra, а также получила вишнёво-красный цвет, который ранее приписывали устройству Apple. На этом сходство заканчивается. Xiaomi 18 Fold работает на собственном процессоре Xring O3, который компания разработала за последние два года. Объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ, а накопителя — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Примечательно, что в версии с 16 ГБ используется более современная память LPDDR6, тогда как модификации с 12 ГБ получают LPDDR5X.

Внутренний складной экран имеет диагональ 7,58 дюйма и разрешение 2364х1672 пикселя, а внешний дисплей получил диагональ 5,38 дюйма и разрешение 1168х1712 пикселей. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц, соотношение сторон 2:1 и пиковую яркость до 4000 нит. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с содержанием кремния 20%, он поддерживает проводную зарядку мощностью до 67 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Кроме того, Xiaomi 18 Fold работает под управлением HyperOS 4 на базе Android 17. Это довольно необычный подход, так как далеко не всегда смартфоны данного производителя получают самую свежую версию операционной системы. Тем более, что речь идёт о складном смартфоне — зачастую с этим форматом у производителей возникают определённые трудности. Но, с другой стороны, у Xiaomi получилось неплохо.
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