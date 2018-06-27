Представлен смартфон ASUS ZenFone Max

ASUS объявила о пополнении в серии смартфонов с высокой емкостью аккумулятора ZenFone Max – новый высокопроизводительный смартфон ZenFone Max Pro оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мА∙ч, 6-дюймовым экраном с разрешением Full-HD+, заключенным в ультратонкую рамку, и двойной камерой. При этом смартфон обладает компактным корпусом, по размерам соответствующим 5,5-дюймовым устройствам. Смартфон ZenFone Max Pro создан на базе высокопроизводительного и энергоэффективного процессора Qualcomm Snapdragon 636 с графическим ядром Adreno 509 – великолепная аппаратная комплектация для продуктивной работы и поддержки самых требовательных игр.

Сердце смартфона ZenFone Max Pro – новейший процессор Snapdragon 636, сочетающий в себе высокую производительность с энергоэффективностью, и графическое ядро Adreno 509, разработанное специально для мобильных игр. Производительности смартфона ZenFone Max Pro с запасом хватит для решения даже самых сложных задач. Процессор Snapdragon 636, созданный по 14-нанометровому техпроцессу, представляет собой 64-битную систему на кристалле, наделенную оперативной памятью объемом до 4 ГБ. Производительность этого процессора превышает производительность его предшественника, мобильной платформы Snapdragon 630, на 40%, а производительность графического ядра возросла на 10%. Кроме того, процессор Snapdragon 636 экономичнее расходует заряд аккумулятора. Помимо высокой производительности, графическое ядро Adreno 509 поддерживает технологии Qualcomm TruPallete и EcoPix, предназначенные для улучшения качества изображения и повышения скорости рендеринга трехмерной графики.

Фронтальная камера позволяет делать отличные селфи-снимки, а светодиодная вспышка с мягким рассеянным светом и функция улучшения портрета в реальном времени помогают скрывать недостатки, выравнивать цвет лица, совершенствовать тон кожи и многое другое. Корпус смартфона ZenFone Max Pro выполнен из металла, а экран защищен стеклом с закругленными краями (2.5D). При этом вес устройства – всего 180 граммов. Несмотря на огромный размер экрана смартфон ZenFone Max Pro получился компактным – устройство удобно лежит в ладони, поскольку его корпус значительно меньше, чем у большинства 6-дюймовых конкурентов. Смартфон ZenFone Max Pro выпускается в двух цветовых решениях: черном (Deepsea Black) и серебристом (Meteor Silver).