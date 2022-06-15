Представлен смартфон Coolpad Cool 20 с Dimensity 700

Бренд Coolpad представил недорогой смартфон Cool 20s. Он оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон получил 8 МП селфи-камеру и заднюю основную камеру на 50 МП с апертурой F/1.8 и макрокамера на 2 МП.

Смартфон построен на базе мобильной платформы Dimensity 700 с вариантами памяти 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Работает Cool 20s с предустановленной ​​операционной системой Android 11 с пользовательским интерфейсом Cool OS 2.0. Есть два слота для SIM-карт, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, два стереодинамика, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Coolpad Cool 20s оценен в 148 долларов и поступит в продажу в цветах Firefly Black, Moon Shadow White и Azure Blue.
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