Представлен смартфон HONOR Magic4

Компания HONOR в рамках выставки MWC 2022 анонсировала смартфон HONOR Magic4, который основан на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G. Новинку также оснастили изогнутым 6,81-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2664:1224 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1000 кд/м2, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 8 Мп (телеобъектив), селфи-камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт зарядки, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой HONOR Magic UI 6.0 и защитой в соответствии со степенью IP54. Цена на смартфон стартует с 900 долларов.