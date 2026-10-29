Представлен смартфон HONOR X8e

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью X8e 4G, одной из особенностей которой стала защита от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K. Новинку также оснастили прочным корпусом толщиной 8,3 мм и массой 218 граммов, 6,87-дюймовым экраном TFT с разрешением 1592:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1020 нит, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, кнопкой для быстрого доступа к ИИ и NFC, поддержкой сотовых сетей 4G, батареей ёмкостью 7700 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, а также черной, оранжевой и золотистой расцветками корпуса. Цена конфигурации с 6/128 ГБ памяти на дебютном азербайджанском рынке составляет эквивалент 400 долларов.