Представлен смартфон Honor 70 5G

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 70 5G, которая среди прочего получила восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G Plus. Новинку также оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, корпусом толщиной 7,91 мм и массой 178 г, предустановленной ОС Android 12 c оболочкой Magic UI 6.1, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, модулем NFC и подэкранным дактилоскопом. Смартфон появится в китайской продаже 7 июня по цене в 405, 450 и 510 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.