Представлен смартфон Honor Play 40

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play 40, точная цена которого будет объявлена 26 мая. Ориентировочная цена составляет 145 долларов. Новинка характеризуется 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 480+, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 10 Вт, дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MagicOS 7.1, а также черной, мятной, голубой и розовой расцветками.