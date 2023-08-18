Представлен смартфон Honor Play 40S

Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 40S, которая появится в китайской продаже 25 августа по цене в 137 долларов. Новинку оснастили 8-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 480+ с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 720:1612 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и 70% охватом цветового пространства NTSC, тыльной камерой на 13 Мп и селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, интерфейсом USB 2.0, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной операционной системой Android 13 c фирменной прошивкой MagicOS 7.1.