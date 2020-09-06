Представлен смартфон Huawei Y9a с 40-Вт зарядкой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Y9a, дизайн которой скопирован с модели Enjoy 20 Plus 5G. Новинку оснастили 6,63-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп, а также корпусом с габаритами 163,5:76,5:8,95 мм и массой 197 г.

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