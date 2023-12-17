Представлен смартфон Meizu 21 Galaxy Custom Edition

Компания Geely представила смартфон Meizu 21 Galaxy Custom Edition, который отличается от стандартной модели Meizu 21 только дизайном. Если кто вдруг забыл, напомним, что компания Meizu с недавних пор принадлежит Geely. Meizu 21 Galaxy Custom Edition выйдет только в одной версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Meizu 21 характеризуется 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, поддержкой HDR10+ и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения на 37345 мм2, АКБ ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, фронтальной камерой на 32 Мп и тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung S5KHP3 с оптической системой стабилизации), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).