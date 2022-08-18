Представлен смартфон Motorola Edge 2022

Принадлежащая Lenovo компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 2022, которая появится в продаже по цене от 500 долларов. Новинку оснастили новой платформой MediaTek Dimensity 1050 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения в диапазонах mmWave 5G и sub-6GHz, 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 2 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной 30-Вт, беспроводной 15-Вт и обратной беспроводной 5-Вт зарядок, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6Е, Bluetooth 5.2 и NFC, защитой от влаги согласно степени IP52, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Motorola MyUX, габаритами 160,86:74,24:8,24 мм и массой 170 г.