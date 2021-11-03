Представлен смартфон Motorola Moto G51

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G51, которая стала первым устройством на основе новой платформы Snapdragon 480 Plus. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым экраном с разрешением HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и сенсором с частотой 240 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 3,5-аудиогнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. В Китае смартфон оценен в 235 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.