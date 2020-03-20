Представлен смартфон Nokia 8.3 5G

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia 8.3 5G, который оценен в 600 евро. Несмотря на почти флагманскую цену, аппарат предлагает далеко не флагманские характеристики: 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, квадрокамера с главным 64 Мп модулем без оптической стабилизации, сверхширокоугольным 12 Мп модулем, двумя 2 Мп датчиками, фронтальная камера разрешением 24 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью всего 18 Вт, порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры устройства равны 171,9:78,6:9 мм, а масса – 220 граммам.