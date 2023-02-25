Представлен смартфон Nokia G22

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью G22, которая очень просто поддается ремонту. Например, поменять батарею здесь можно всего за 5 минут, а на замену дисплея уйдет 20 минут.

Новинка также характеризуется 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и защитными стеклом Gorilla Glass 3, селфи-камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 и 2 Мп, однокристальной системой Unisoc T606, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 12 с гарантированными обновлениями вплоть до Android 14, боковым дактилоскопом, аккумулятором на 5050 мАч и поддержкой 20-Вт проводной зарядки. Цена смартфона составляет 180 евро за базовый вариант.