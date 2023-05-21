Представлен смартфон OPPO A1 Vitality Edition

Компания OPPO представила смартфон A1 Vitality Edition, который повится в китайской продаже по цене в 255 долларов. Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1612:720 пикселей, частотой обновления 90 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью 480 нит, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, массой 188 граммов, размерами 163,8:75:7,99 мм, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

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