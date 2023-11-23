Представлен смартфон OPPO Reno11

Компания OPPO пополнила ассортимент субблагманских смартфонов моделью OPPO Reno11, которая появится в продаже 25 ноября по цене в 350, 395 и 420 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8200, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц, пиковой яркостью 950 нит и отображением 1,07 миллиарда цветов, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп (Sony IMX709 на 1/2,74 дюйма и телеобъектив), батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,59 мм и массой 184 г, а также предустановленной оболочкой ColorOS 14 на базе Android 14.
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