Представлен смартфон OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition, которая получила уникальную заднюю панель. Речь идет о некой «объёмной микрокристаллической горной породе». Отмечается, что панель каждого экземпляра уникальна – двух смартфонов с одинаковыми крышками не будет. Из интересных свойств материала – износостойкость, проводимость тепла и отсутствие отпечатков пальцев. Данное издание оснащается 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Оно появится в продаже в Китае уже 3 апреля по цене в 710 долларов.

Напомним, что OnePlus 10 характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.