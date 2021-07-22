Представлен смартфон OnePlus Nord 2

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Nord 2 5G, анонс которой случился спустя ровно год после выхода первого поколения. Итак, новинка характеризуется 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200-AI, до 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт, предустановленной ОС Android 11 с прошивкой OxygenOS 11.3, поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, модулем NFC, стереодинамиками, толщиной 8,2 мм и массой 189 г. Продажи новинки стартуют 28 июля по цене в 400 евро за версию с 8/128 ГБ, 500 евро за 12/256 ГБ и 320 евро за вариант на 6/128 ГБ, который будет доступен только на индийском рынке.

Комментарии и отзывы OnePlus Nord 2
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