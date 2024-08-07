Представлен смартфон OnePlus Open Apex Edition

Компания OnePlus представила специальную версию складного смартфона OnePlus Open, которая получила название Apex Edition. Новинка получила заднюю панель из красной веганской кожи в стиле среднеформатной пленочной камеры Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition. Смартфон появится в продаже 10 августа в единственной конфигурации с 16 ТБ/1 ТБ памяти по цене в 1785 долларов.

Напомним, что Open характеризуется корпусом c толщиной 5,8 мм и 11,7 мм в разложенном и сложенном виде соответственно, 7,8-дюймовым гибким OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым наружным OLED-экраном с разрешение 2484:1116 пикселей, той же яркостью и кадровой частотой, а также керамическим стеклом, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (Sony LYT-T808), 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль), сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 4805 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт.