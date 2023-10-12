Представлен смартфон OpenHarmony Developer Mobile Development Board

Компания Shenzhen Qianhai New Silk Road Technology представила первый смартфон с операционной системой OpenHarmony, который получил название OpenHarmony Developer Mobile Development Board. Устройство, оцененное в 180 долларов, предназначено для разработчиков. Вышеупомянутая операционная система является версией HarmonyOS с открытым исходным кодом.

Что до технических характеристик, новинка оснащается 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc P7885, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, основной камерой с главным модулем на 64 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.