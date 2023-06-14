Представлен смартфон Oppo Reno 9A

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Reno 9A, которая оценена в 290 долларов. Новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой ColorOS 13, 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, боковым дактилоскопическим сенсором, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.