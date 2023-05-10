Представлен смартфон Realme 11 Pro

Компания Realme выпустила в Китае смартфон Realme 11 Pro, который оценен в 260, 290 и 330 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили новым процессором MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым по бокам AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, пиковой яркостью 950 нит и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки (адаптер в комплекте), сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 100 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Realme 4.0.

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