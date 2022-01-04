Представлен смартфон Realme GT2 Pro

Компания Realme пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Realme GT2 Pro, которая построена на топовой платформе Snapdragon 8 Gen 1. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном LTPO с разрешением 3216:1440 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, яркостью до 1400 кд/кв.м, контрастностью 5 000 000:1 и сертификацией DisplayMate A+, системой охлаждения размером 36761 мм2, матричной антенной, поддержкой NFC и сотовых сетей 5G, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 2 Мп (камера-микроскоп), селфи-камерой на 32 Мп, батареей емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт, толщиной 8,18 мм и массой 189 г. Цена варианта с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти составляет 615 долларов, с 8/256 ГБ – 660 долларов, 12/256 ГБ – 710 долларов, а за топовую версию с 12/512 ГБ придется выложить 785 долларов.