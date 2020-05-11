Представлен смартфон Redmi K30 5G Extreme Edition

Бренд Redmi пополнил ассортимент смартфонов моделью Redmi K30 5G Extreme Edition, которая отличается от Redmi K30 5G чуть более производительной платформой Snapdragon 768G. Аппарат также оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio. Цена смартфона составляет 280 долларов.