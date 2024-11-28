Представлен смартфон Redmi K80 Pro Champion Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Redmi K80 Pro Champion Edition, которая создана в партнерстве с Automobili Lamborghini Squadra Corse. От обычной Redmi K80 Pro новинка отличается дизайном задней панели с логотипом Lamborghini. Цена смартфона на китайском рынке составляет 690 долларов за единственную конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.

Redmi K80 Pro получил топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, графический процессор D1, ОЗУ LPDDR5X, флэш-память UFS 4.0, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления LTPS до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 2560 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальца, селфи-камеру на 20 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Light Hunter 800), 32 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (перископ Samsung S5KJN5 с 2,5-кратным оптическим приближением), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.
ASUS ROG Phone 9 показали в двух расцветках …
Профильное издание 91Mobiles поделилось качественными изображениями и подробностями о характеристиках игр…
Опубликован пресс-рендер iQOO Z9 Turbo+…
Бренд iQOO раскрыл дизайн субфлагманского смартфона Z9 Turbo+, официальный релиз которого состоится уже…
Глобальная версия OnePlus 13 выйдет в двух версиях памяти …
Набирающий популярность инсайдер MysteryLupin раскрыл подробности о глобальной версии флагманского смартф…
Samsung откажется от бренда Galaxy для флагманских смартфоно…
В последнее время компания Samsung испытывает достаточно серьёзные проблемы на рынке смартфонов, потому ч…
Флагман OnePlus 13 показали на пресс-фото …
В сети появились первые качественные фотографии флагманского смартфона OnePlus 13, официальная презентаци…
Глобальная версия Redmi Note 14 Pro+ засветилась в сети …
На сайте регулятора IMDA обнаружилось упоминание глобальной версии смартфона Redmi Note 14 Pro+, который …
Представлен флагманский смартфон Vivo X200 Pro…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X200 Pro, которая первой в мире получила новый фла…
OnePlus Ace 5 может получить батарею на 6500 мАч…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился обновленными сведениями о смар…
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor