Представлен смартфон Redmi K80 Pro Champion Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Redmi K80 Pro Champion Edition, которая создана в партнерстве с Automobili Lamborghini Squadra Corse. От обычной Redmi K80 Pro новинка отличается дизайном задней панели с логотипом Lamborghini. Цена смартфона на китайском рынке составляет 690 долларов за единственную конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.

Redmi K80 Pro получил топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, графический процессор D1, ОЗУ LPDDR5X, флэш-память UFS 4.0, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления LTPS до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 2560 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальца, селфи-камеру на 20 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Light Hunter 800), 32 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (перископ Samsung S5KJN5 с 2,5-кратным оптическим приближением), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.