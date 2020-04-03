Представлен смартфон Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition

Сегодня компания Xiaomi в рамках мероприятия Mi Fan Festival 2020, которая посвящёна 10-летию компании представила смартфон ограниченной серии Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition. На тыльной панели появился логотип MFF 2020, а также реализована соответствующая интерфейсная тема. Таких экземпляров выпустят только 2020.

Аппарат оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080:2400 точек), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720G, дактилоскопом на торце, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 22,5 Вт.