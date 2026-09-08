Представлен смартфон Samsung Galaxy A07s

В августе текущего года смартфон Samsung Galaxy A07s появился в базе Google Play Console вместе с моделью Galaxy A08. Теперь бюджетный смартфон, судя по всему, без громкого анонса вышел на рынок стран Леванта (страны восточной части Средиземного моря) и уже доступен для покупки. Смартфон Galaxy A07s оснащён 8-ядерным 6-нм процессором MediaTek G99+, который работает в связке с оперативной памятью объёмом до 6 ГБ и накопителем на 128 ГБ. Для расширения памяти предусмотрен слот microSD, но информации о максимальном объёме нет. Смартфон получил 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера на задней панели имеет разрешение 50 Мп и дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины, для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Ещё Galaxy A07s оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и защищён от пыли и брызг по стандарту IP54. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани, смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI и получит 6 лет обновлений операционной системы и безопасности. Это очень важный момент, так как обычно столь длительную поддержку получают куда более дорогостоящие смартфоны. В бюджетном сегменте поддержка заметно короче, 2-3 года. Среди других особенностей заявлены 3,5-миллиметровый разъём для наушников, двухдиапазонный Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.3 и порт USB Type-C. При этом конкретных данных по стоимости пока что нет, но смартфон явно должен быть очень доступным.
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