Представлен смартфон Samsung Galaxy A60

Как сообщают сетевые источники, компания Samsung представила в Индии смартфон Samsung Galaxy A60, который относится к среднему ценовому сегменту. Новинку оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и покрытием 91,8% площади лицевой панели, новеньким чипсетом Snapdragon 675, 6 оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой на 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, которая врезана в дисплей, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой технологии Screen Sound для воспроизведения голоса собеседника через вибрацию экрана, модулем NFC для бесконтактных платежей и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Цена Samsung Galaxy A60 в Индии составит 298 долларов. В Европе, скорее всего, она окажется чуть выше, но даже так перед нами потенциальный хит продаж.