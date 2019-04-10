Представлен смартфон Samsung Galaxy A70 с АКБ на 4500 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A70, которая относится к сегменту среднего уровня. Новинку оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем формата Infinity-U с разрешением 1080:2400 пикселей, тройной тыльной камерой с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, чипсетом Snapdragon 670, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD объёмом до 512 ГБ, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI. Galaxy A70 выйдет в России в мае по цене 29 990 рублей.