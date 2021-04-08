Представлен смартфон Samsung Galaxy Quantum2

Компания Samsung представила смартфон Galaxy Quantum 2, который может похвастаться квантовым генератором случайных чисел для усиленной безопасности личных данных. Новинка также характеризуется металлическим корпусом, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом MicroSD, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 25 Вт, защитой в соответствии со степенью IP67, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos и подэкранным дактилоскопом. Смартфон появится в продаже 23 апреля.