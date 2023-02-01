Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra с 200-Мп камерой

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Galaxy S23 Ultra, которая внешне почти не отличается от предыдущего поколения. Новинку оснастили 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, входящим в комплект поставки, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, селфи-камерой на 12 Мп, разогнанной до 3,36 ГГц платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной на 10 Вт, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти и 12 ГБ оперативной памяти, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1.