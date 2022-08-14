Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4

Компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold 4. Особенностью устройства является наличие двух дисплеев: внутренний гибкий Dynamic AMOLED 2X с диагональю 7,6 дюйма, разрешением 2176 x 1812 пикселей (Quad HD+) и подэкранной камерой. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus Plus. Внешний экран AMOLED, с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2316 x 904 пикселей. Частота кадров в обоих случаях составляет 120 Гц.

Основан смартфон на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Устройство получило 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X. Объем флеш-памяти составляет 256 или 512 ГБ. В некоторых странах будет продаваться версия с 1 ТБ памяти.

Работает устройство под управлением Android 12. Что касается камеры, новинка будет иметь три модуля. Основной 50 МП сенсор. Дополнительный модуль с 12 МП сенсором и сверхширокоугольным объективом, а также модуль с 10 МП сенсором, телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и системой OIS. Фронтальная камера имеет разрешение 10 МП. Другие особенности включают в себя два слота для SIM-карт, eSIM, защиту IPX8, 5G, адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, NFC. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Ориентировочная стоимость смартфона начинается от 1800 евро.