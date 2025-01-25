Представлен смартфон Sony Xperia 1 VI Bocchi the Rock!

Напомним, что смартфон оснащается 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, разрешением 2340:1080 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO 1 – 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, тройной тыльной камерой с 48-Мп главным модулем на базе датчика Exmor T (объектив с фокусным расстоянием 24 мм), 16-мм сверхширокогоульным модулем и модулем с телеобъективом с оптическим зумом от 3,5 до 7,1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и беспроводной зарядок, стереодинамиками и защитой в соответствии со степенями IPX5/IPX8/IP6X.