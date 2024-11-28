Представлен смартфон Vivo S20

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S20, которая появится в китайском продаже 6 декабря по цене в 315, 360, 385 и 415 долларов за конфигурации с 8/256, 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,67-дюймовым плоским AMOLED-экраном BOE Q10 с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-регулировки 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50-Мп (поддержка OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой с разрешением 50 Мп с автофокусом, корпусом толщиной 7,19 мм, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой OriginOS 5 на базе операционной системы Android 15.
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