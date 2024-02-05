Представлен смартфон Vivo V30

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V30, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинку оснастили 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1280:2800 точек (1,5K), пиковой яркостью до 2800 нит и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,63 ГГц и графикой Adreno 720, версиями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения OmniVision OV50E оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной всего 7,5 мм, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и предустановленной фирменной прошивкой Funtouch 14 на основе ОС Android 14 с гарантированными обновлениями на протяжении четырех лет.

Realme GT5 Pro испытали в бенчмарке Geekbench …
В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования новой версии смартфона Realme GT5 Pro…
Официально: Realme 12 Pro дебютирует 29 января …
Компания Realme объявила, что презентация смартфонов линейки Realme 12 Pro состоится 29 января. Судя по т…
Oppo Reno11 появился в продаже …
Компания OPPO дала старт китайским продажам смартфонов серии Reno11, которая была представлена несколько …
Realme 12 Pro оценен в 315 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 12 Pro, которая оценена на дебютном индий…
Официально: iQOO Neo9 Pro получит 120-Вт зарядку …
Бренд iQOO опубликовал новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону iQOO Neo9 Pr…
Смартфон OnePlus Ace 3 оценили в 350 долларов …
Компания OnePlus представила субфлагманский смартфон OnePlus Ace 3, который обойдется на домашнем китайск…
HarmonyOS NEXT получит 5 тысяч нативных приложений…
На мероприятии по развитию экосистемы операционной системы HarmonyOS президент компании Huawei Device Clo…
Google Pixel 9 Pro показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks и профильный ресурс Mysmartprice опубликовали качественные изображения флаг…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor