Представлен смартфон Vivo V30

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V30, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинку оснастили 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1280:2800 точек (1,5K), пиковой яркостью до 2800 нит и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,63 ГГц и графикой Adreno 720, версиями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения OmniVision OV50E оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной всего 7,5 мм, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и предустановленной фирменной прошивкой Funtouch 14 на основе ОС Android 14 с гарантированными обновлениями на протяжении четырех лет.