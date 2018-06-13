Представлен смартфон Xiaomi Redmi 6

Официально представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6 и 6А, которые созданы специально для народа — они довольно производительные, с хорошей камерой и дисплеем, плюс стоят адекватных денег, что тоже довольно важно. Диагональ дисплея здесь составляет 5,45 дюйма, то есть это достаточно компактный дисплей по меркам современного рынка, плюс нет никакой вставки в верхней части экрана и прочих деталей. Это говорит о том, что производитель хотел сделать свой дисплей максимально пригодным для использования. Да и стоит такой дисплей явно меньше потенциальных конкурентов. Начинка здесь представлена процессором MediaTek Helio P22, оперативная память имеет объем 3 или 4 гигабайта, встроенная память представлена накопителями на 32 или 64 гигабайта. То есть, вполне стандартный набор характеристик. Стоит девайс 125 долларов.