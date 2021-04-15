Представлен смартфон ZTE Axon 30 Ultra

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Axon 30 Ultra, которая, по словам производителя, является лучшим камерофоном на рынке. Новинку оснастили корпусом толщиной 8,1 мм и массой 188 граммов, 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, жидкостной системой охлаждения, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, двухдиапазонным GPS, Wi-Fi 6E и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MyOS. Смартфон появится в продаже 19 апреля по цене в 719 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти, 765 долларов за 12/256 ГБ и 1021 доллар за 16/1 ТБ.