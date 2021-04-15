Представлен смартфон ZTE Axon 30 Ultra

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Axon 30 Ultra, которая, по словам производителя, является лучшим камерофоном на рынке. Новинку оснастили корпусом толщиной 8,1 мм и массой 188 граммов, 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, жидкостной системой охлаждения, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, двухдиапазонным GPS, Wi-Fi 6E и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MyOS. Смартфон появится в продаже 19 апреля по цене в 719 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти, 765 долларов за 12/256 ГБ и 1021 доллар за 16/1 ТБ.

Комментарии и отзывы ZTE Axon 30 Ultra
Новости:
ZTE представит свою прошивку MyOS 30 марта

ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной о...
Black Shark 4 получит частоту дискретизации касания 720 Гц

Xiaomi Black Shark 4 будет официально представлен 23 марта. В преддверии запуска появились информация о д...
Смартфон Realme V13 получит 90-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme V13, официальная презентация которого запла...
Honor V40 Light Luxury Edition появился в продаже

Компания Honor дала старт продажам смартфона Honor V40 Light Luxury Edition, одними из особенностей котор...
Просочились характеристики и изображения Vivo X60t

В сети просочились характеристики и изображения грядущего смартфона Vivo X60t. ...
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Живые изображения OnePlus 9 Pro доказыва...
Живые изображения OnePlus 9 Pro доказываВ сети появились живые фотографии OnePlus 9 Pro, где на корпусе камеры виден логотип Hasselblad. ...
Samsung Galaxy F62 получит батарею 7000 ...
Samsung Galaxy F62 получит батарею 7000 Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F62, который еще не был представлен...
TEAMGROUP анонсировала модули памяти Xtr...
TEAMGROUP анонсировала модули памяти XtrTEAMGROUP рада представить новую память Xtreem ARGB White DDR4 полностью в белом исполнении. ...
Ноутбук Samsung Galaxy Book Go получит S...
Ноутбук Samsung Galaxy Book Go получит SСетевые источники поделились подробностями о ноутбуке Samsung Galaxy Book Go, который еще не был представ...
Стали известны отличия Xiaomi Mi Pad 5 и...
Стали известны отличия Xiaomi Mi Pad 5 иАвторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшетах Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad...
Samsung Galaxy M12 с АКБ на 6000 мАч оце...
Samsung Galaxy M12 с АКБ на 6000 мАч оцеКомпания Samsung объявила цены на представленный неделю назад смартфон Galaxy M12, одной из главных особе...
Patriot представила флэш-карты серии Sup...
Patriot представила флэш-карты серии SupКомпания Patriot объявила о выпуске флэш-карты новой серии Supersonic RAGE PRO USB 3.2. Накопители имеют ...
Pixio анонсировала игровой монитор PX259...
Pixio анонсировала игровой монитор PX259Компания Pixio планирует выпустить игровой монитор с высокой частотой обновления 280 Гц и временем отклик...
Смартфон Realme X9 Pro получит 12 ГБ ОЗУ...
Смартфон Realme X9 Pro получит 12 ГБ ОЗУСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme X9 Pro, главной особенностью которого стане...
Опубликовано первое фото с камеры Hassel...
Опубликовано первое фото с камеры HasselКомпания OnePlus опубликовала две фотографии, одна из которых была сделана на камеру смартфона OnePlus 9....
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой ...
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой Сегодня мы детально рассмотрим 8-дюймовый планшет с HD-разрешением. Это DIGMA Optima 8 X701 с 3 Гбайт опе...
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушн...
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушнТестируемые сегодня наушники HIPER TWS Kang работают на базе чипсета Realtek, обеспечивающего детализиров...
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор Daocam UNO Wi-Fi, GPS. Видеорегистратор с матрицей Sony IMX 327Обзор Daocam UNO Wi-Fi, GPS. Видеорегистратор с матрицей Sony IMX 327
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor