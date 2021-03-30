Представлен смартфон ZTE S30 Pro с поддержкой 5G

Компания ZTE пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью S30 Pro, которая оценена в 460 долларов. Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 144 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и яркостью до 800 кд/м2, врезанной в дисплей фронтальной камерой разрешением 44 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 768G с модемом для мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4200 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 55 Вт.