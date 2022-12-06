Представлен смартфон ZTE Yuanhang 40 Pro+

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью ZTE Yuanhang 40 Pro+, которая оценена в 315 долларов. Новинку оснастили тыльной панелью с рисунком в стиле «Звездной ночи» Винсента Ван Гога, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем со 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью 770 кд/м2, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и модемом 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 5 Мп (макро) и 2 Мп (замер глубины сцены), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4510 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт.