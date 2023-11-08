Представлен смартфон iQOO 12 Pro и его базовая версия

Сегодня премиальная серия смартфонов iQOO 12 была официально представлена в Китае — на текущий момент линейка смартфонов состоит из моделей iQOO 12 Pro и iQOO 12, которые на самом деле очень похожи, за исключением нескольких особенностей дизайна, их дисплеев и аккумуляторов. Начать стоит с топового смартфона iQOO 12 Pro — модель доступна в трёх цветах, каждый вариант расцветки представлен с собственной отделкой. У гаджета даже есть специальное издание, которое было разработано совместно с BMW Motorsport и выпускается в белом цвете с текстурированным стеклом с фарфоровой эмалью. iQOO 12 Pro оснащён 6,78-дюймовым дисплеем E7 AMOLED с разрешением 1440x3200 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Панель поддерживает яркость до 1600 нит при обычных условиях и 3000 нит в режиме автоматической настройки.

Так как смартфон iQOO 12 Pro нацелен на геймеров, то он, что вполне ожидаемо, оборудован производительным железом. Здесь задействован процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ накопителя формата UFS 4.0. Есть собственный чип Q1, который обеспечивает плавный игровой процесс до 144 Гц (при 1080р), плюс компания использует специальную панель для охлаждения процессора во время игры. iQOO 12 Pro также оснащен впечатляющей системой камер. Здесь используется основной сенсор на 50-мегапиксельный (OmniVision OV50H 1/1,3") с оптической стабилизацией. Базовая модель отличается лишь в плане дизайна и чуть более простым аккумулятором.