Представлен смартфон-раскладушка с гибким экраном Motorola Razr

Motorola презентовала долгожданную новую версию своей знаменитой раскладушки RAZR V3.

Новинка получила 6,2-дюймовый OLED Flex Display, который складывается пополам вдоль горизонтальной оси, что защищает его от царапин и ударов при складывании. Весь дисплей также выполнен с одним вырезом, а его края полностью закрыты рамой из нержавеющей стали, чтобы предотвратить попадание мусора.

Motorola и Lenovo разработали сложный механизм из нескольких петель и скользящих пластин для складывания и раскладывания Razr без видимой и тактильной складки. Компания полностью уверена в долговечности дисплея Flex Display, которое имеет запатентованное покрытие, устойчивое к истиранию, и внутреннее нанопокрытие для защиты от брызг.

Razr получил 2,7-дюймовый внешний OLED-дисплей Quick View для уведомлений и управления, 5 МП внутреннюю камеру, 16 МП основную камеру с режимом ночного видения, батарею 2,510 мАч, Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ хранилища, USB-C, Android 9.0 Pie и датчик отпечатков пальцев. Смартфон будет доступен для предзаказа 26 декабря за $ 1500, а поставки начнутся в январе следующего года.