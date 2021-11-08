Представлен стабилизатор Zhiyun Crane M3 Gimbal

Компания Zhiyun объявила о выпуске своего нового стабилизатора - Zhiyun Crane M3 Gimball, это устройство предназначено для видеоблогов. Zhiyun Crane M3 поставляется со встроенной светодиодной подсветкой, а также небольшим дисплеем и имеет ряд функций.

Zhiyun Crane M3 Gimbal совместим с более чем 90% беззеркальных камер и разработан с учетом удобства. Быстросъемная конструкция стабилизатора позволяет быстро переключаться между компактными, зеркальными камерами и смартфонами, а также заменять аккумулятор без необходимости повторной балансировки. Кроме того, простое подключение к профессиональному микрофону через базу расширения снижает необходимость в повторной балансировке. Благодаря модернизированным двигателям с более высоким крутящим моментом, гарантирующим стабильные движения, новой встроенной двухцветной светодиодной подсветке с яркостью 800 люмен и профессиональным аудиорешением, CRANE-M3 предлагает профессиональным видеооператорам выдающиеся впечатления от съемки без дополнительного оборудования.