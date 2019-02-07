Представлен телефон Jinga Neon

Jinga объявляет о выходе на российский рынок самого доступного смартфона в своей линейке – Jinga Neon. Аппарат с двумя сим-картами и четырехдюймовым экраном, работающий на актуальной версии ОС AndroidTM 8.1 OreoTM Go edition, в ближайшее время появится на полках крупнейших торговых сетей по цене 1990 рублей. Четырехдюймовый дисплей Jinga Neon порадует любителей компактного размера. Две активные сим-карты позволят комбинировать тарифы для служебных и личных звонков, а также экономить на роуминге в поездках.

Четырехъядерный процессор, работающий на частоте 1,3 ГГц и оптимизированная версия ОС Android 8.1 Oreo Go edition способны быстро и четко решать необходимые современному человеку задачи. Встроенная память объемом 4 ГБ расширяется на 32 ГБ за счет micro-SDкарты. Аккумулятор на 1500 мАч благодаря оптимизированному программному обеспечению и небольшим габаритам смартфона обеспечит работу без подзарядки в течение всего дня. Основная камера на 2 МП запечатлеет важные моменты, а встроенная вспышка может служить фонариком. Установленный в Jinga Neon, GPS-модуль позволит пользоваться навигацией, а FM-тюнер превращает смартфон в полноценный радиоприемник.