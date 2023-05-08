Представлен телефон Nokia 110 (2023) с 0,3-Мп камерой

Сегодня компания Nokia Mobile представила не только телефоны Nokia 106 (2023) и Nokia 105 (2023), но и модель Nokia 110 (2023), которая также поддерживает работу в сотовых сетях второго поколения. Новинка характеризуется размерами 115:49,4 мм, массой 79,6 грамма, 1,8-дюймовым цветным дисплеем с разрешением QQVGA, камерой с разрешением 320:240 пикселей (QVGA), интерфейсом MicroUSB 1.1, батареей ёмкостью 1000 мАч, слотом для карт памяти MicroSD вместимостью до 32 ГБ, предустановленной ОС S30+, диктофоном, MP3-плеером и корпусом с защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52. Цена и дата начала продаж телефона будут объявлены позже.

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