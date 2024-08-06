Представлен телевизор Haier M95E

Компания Haier выпустила на индийский рынок телевизоры серии Haier M95E, в которую вошли модели с диагональю 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 4K, пиковой яркостью 2000 нит, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой HDR 10+, MEMC, Dolby Vision IQ и AMD FreeSync Premium, сертификатом TÜV Rheinland о низком уровне синего света, 60-Вт акустической системой Harman Kardon формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI 2.1 и USB, а также предустановленной операционной системой Google TV. Цены на телевизоры стартуют от 1600 долларов.

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