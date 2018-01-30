Представлен «титановый» блок питания XFX XTi 1000

Компания XFX пополнила ассортимент блоков питания ATX-совместимой моделью XTi 1000, которая ориентирована на работу с производительными центральными процессорами и связками видеокарт CrossFire и SLI. Новинка характеризуется модульным принципом подключения кабелей, 135-мм вентилятором на основе гидродинамического подшипника и необходимым напряжением в сети от 100 до 240 В.

Блок питания оснастили высокотемпературными (105 °C) конденсаторами японского производства, активным корректором коэффициента мощности, преобразователем DC–DC, средствами защиты от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, превышения мощности, короткого замыкания и перегрева. По линии +12 В нагрузка не должна превышать 83 А/996 Вт. Также отметим восемь «6+2»-контактных разъёмов PCI-E Power (8 шт.), что должно понравиться майнерам, кабелт с разъёмами ATX, EPS12V («4+4» и 8 контактов), SATA Power (10 шт.), Molex 4-pin (6 шт.) и FDD Power. Гарантийный срок XFX XTi 1000 составляет пять лет.